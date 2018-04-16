Студентов-бюджетников обяжут отработать обучение в вузе

Ввести обязательную отработку после окончания вуза для людей, обучавшихся за государственный счет, предложил депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Замысел этого проекта предусматривает, что выпускники вузов, учившиеся на бюджетной основе, должны будут отработать по специальности в компаниях, доля государства в которых составляет не менее 50%.

Обучение по программе бакалавриата обяжет человека отрабатывать его в течение четырех лет, а специалитет и магистратура потребуют пяти и шести лет отработки соответственно.

Если выпускник не захочет отрабатывать обучение, то законопроект предлагает обязать его возместить расходы на обучение в федеральный бюджет в полном объеме.