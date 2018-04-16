Россия нашла участников съемок постановочного видео «химатаки» в Сирии

Видеоролик, представленный в качестве «доказательства» химической атаки в сирийском городе Дума, является постановочным. При этом России удалось найти участников этих съемок.

Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

«На основе нашего, подчеркиваю, национального расследования мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие», - приводит РИА Новости заявление дипломата.

Он подчеркнул, что Россия не обнаружила «ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале», а также никаких остатков химических боеприпасов. По словам Шульгина, никакой химической атаки 7 апреля в сирийской Думе не было, а имела место инсценировка, за которой стоят спецслужбы Великобритании и США.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбили сирийские ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал действия Соединенных Штатов и их союзников «актом агрессии против суверенного государства».