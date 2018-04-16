Глава МВД наградил полицейских за спасение людей

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 16 апреля лично поблагодарил полицейских, которые проявили мужество при спасении людей. Сразу 16 сотрудников из разных регионов России получили из рук министра медали за героизм.

Награжденные сотрудники вытаскивали целые семьи из горящих домов, прыгали в ледяную воду на помощь тонущему человеку и вступали в схватку с преступниками, рискуя собственной жизнью. Колокольцев отметил, что в экстремальных ситуациях полицейские действовали смело и решительно.

«Подтверждение тому - проявленные вами профессионализм и самоотверженность даже в свободное от службы время. Многие из вас не смогли пройти мимо чужой беды. Это позволило избежать трагедии и непоправимых последствий для самого пострадавшего, его семьи, родных и близких. Такие поступки, несомненно, заслуживают общественного признания и вызывают уважение к полиции в целом», - отметил министр.

Шестерым участникам церемонии вручили государственные награды - медали «За спасение погибавших». Остальные получили ведомственные награды - «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе».