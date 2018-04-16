Госдума рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США

Госдума рассмотрит 15 мая в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции со стороны США. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, все нормы законопроекта будут работающими, а сам документ - очень качественным.

Законопроект об ответных мерах, в частности, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атомному и авиастроению, а также по ракетным двигателям. Кроме того, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции и ряда лекарственных препаратов.

«Мы понимаем, что в обществе уже идет дискуссия, в том числе по поводу импортозамещения. Исходите из того, что закон рамочный. Он предполагает предоставление полномочий правительству. Но только в том случае, если мы с вами можем взять и заместить тот или иной продукт, товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством», - отметил председатель Госдумы.

Володин уточнил, что законопроект уже отправлен президенту, правительству и в комитеты Госдумы. Для его обсуждения депутаты соберут отдельные совещания и экспертные советы.

Ранее, напомним, стало известно, что в США рассматривают возможность введения новых санкций против России. Об этом сначала сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Позже информацию подтвердила представитель США при ООН Никки Хейли.