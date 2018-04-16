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Россия поймала британские спецслужбы на инсценировке химатаки в Сирии

Андрей Аркадьев
17:43 16.04.2018
По словам постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, у Москвы неопровержимые доказательства того, что химатаки в Думе не было.
Россия поймала британские спецслужбы на инсценировке химатаки в Сирии
Фото: Syrian Civil Defense White Helme/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Спецслужбы Великобритании инсценировали 7 апреля химическую атаку в сирийском городе Дума.

Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге. По его словам, у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было».

«Все это - спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно при участии своих старших союзников из Вашингтона, с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», - приводит заявление Шульгина РИА Новости.

Четырнадцатого апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По территории страны было выпущено более 100 ракет, основную часть которых сбила сирийская ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

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