Песков назвал антироссийские санкции «международным экономическим рейдерством»

«Международным экономическим рейдерством» считают в Кремле антироссийские санкции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, это не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это не что иное, как именно международное экономическое рейдерство», - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, санкции против России приобретают характер навязчивой идеи и являются попытками выдавливания российских компаний с международных рынков.

Он добавил, что руководство РФ и различные ведомства страны продолжают работу по обеспечению стабильности экономической системы в России и принимают соответствующие меры.

Песков отметил, что реакция Москвы на эти ограничения последует и ответные действия будут исходить из интересов Российской Федерации.