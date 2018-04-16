Волкер призвал ЕС присоединиться к санкциям США против РФ

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что странам Евросоюза вслед за Соединенными Штатами необходимо сохранять и усиливать антироссийские санкции, если страна «будет продолжать движение по нынешнему пути».

Такое мнение дипломат высказал в интервью туринской газете La Stampa.

«Мы их (санкции) усилили, приняв меры против лиц, весьма близких к президенту (РФ Владимиру) Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам», - приводит издание слова американского политика.

По словам Волкера, санкции в адрес России являются действенным механизмом в урегулировании конфликта на Украине. Он считает, что ограничительные меры стимулируют Москву выполнять минские соглашения. Дипломат отметил, что сейчас снятие санкций выглядело бы ошибочным сигналом.