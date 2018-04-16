Игра в девальвацию: Трамп разошелся в обвинениях в адрес России

Россия и Китай умышленно занимаются «игрой в девальвацию валют». Такое громкое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Это неприемлемо!» - написал он на своей странице в Twitter.

Минфин России, напомним, еще в 2017 году, используя дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, начал покупку валюты на внутреннем рынке. Это было сделано для того, чтобы минимизировать зависимость курса рубля от волатильности цен на нефть.

При этом как в Минфине, так и в Центробанке России при принятии вышеуказанных мер подчеркивали, что влияние таких операций на курс рубля будет нейтральным.