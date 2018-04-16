Москвичей ждет температурный рекорд вековой давности

Синоптики предупредили жителей столичного региона, что в понедельник, 16 апреля, погода в Москве, вероятно, побьет рекорд вековой давности. В самой столице воздух прогреется до +21, а в Подмосковье - до +22 градусов по Цельсию.

Как пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на заявление метеорологов, в последний раз так тепло в мегаполисе было только в 1920 году.

Синоптики уточнили, что погода в настоящее время превышает климатическую норму сразу на десять градусов.

А во вторник или среду столичный регион, по прогнозу, накроют сильные дожди. Осадки будут наблюдаться в Москве и области в течение недели.