Сирийский учитель назвал позором удары США по его институту

Специальный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц побеседовал с сотрудником Научно-исследовательского института развития фармацевтической и химической промышленности Барзе в Дамаске доктором Ярубом Хаддуром.

Учитель Хаддур назвал «просто позором» то, что совершили США вместе с коалицией 14 апреля.

«Когда американцы нанесли удар по нашему зданию, я плакал. Потому что это место для меня как дом. А моя семья - внутри. Такое чувство, как будто рухнул мой дом. Все эти годы мы так много работали со студентами... Это так грустно... Так тяжело понять, зачем им это. Это позор, просто позор. Но я уверен, что мы отстроим каждый камень, который они разрушили», - сказал он.