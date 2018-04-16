В Кремле призвали «не играть в прятки и догонялки» из-за блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не играть в прятки, в догонялки» из-за блокировки в России Telegram. Таким образом он прокомментировал попытку пользователей обойти блокировку популярного интернет-мессенджера.

По словам представителя Кремля, Роскомнадзор «предпринимает действия во исполнение соответствующего решения суда». В то же время, говоря об эффективности принятых мер, Песков не стал давать оценок действиям ведомства.

«Очевидно одно, что эти меры будут реализовываться», - отметил он.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Создатели мессенджера заявили, что требования предоставить ключи для дешифровки сообщений технически невыполнимы. 16 апреля надзорное ведомство приступило к блокировке Telegram, передав об этом информацию операторам сотовой связи.

Основатель ресурса Павел Дуров назвал данное решение антиконституционным. Он заявил, что ограничения работы месенджера приведет к негативным последствиям. По словам Дурова, блокировка Telegram не позволит снизить террористическую угрозу в России, а «качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится».