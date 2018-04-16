В Евросоюзе поддержали американские удары по Сирии

Евросоюз выразил поддержку США, а также Великобритании и Франции, чьи вооруженные силы нанесли авиаудары по Сирии 14 апреля. Об этом говорится в официальном документе пресс-службы ЕС.

В ЕС также в своем заявлении в очередной раз обвинили официальные власти Сирии в «страданиях сирийского народа», пишет сайт «Комсомольской правды».

Кроме того, в Евросоюзе осудили якобы имевшие место неоднократное использование химического оружия режимом Башара Асада, в частности, в городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. В ЕС назвали такое положение дел нарушением международного права, при том что обвинители Асада до сих пор не предоставили никаких доказательств виновности Дамаска.

Вместе с тем на мировой арене далеко не все крупные игроки единодушны со странами Запада по вопросу легитимности атак на Сирию. Так, глава МИД Китая назвала случившееся нарушением международного права и безответственным поступком.