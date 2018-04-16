СМИ: Россия победила бы НАТО в войне за 60 часов

Страх войны достиг новой высоты после того, как США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по Сирии. Об этом пишет британская газета Daily Star. Военные эксперты американского аналитического центра «Атлантический совет» полагают, что если это случится, то российские войска могут нанести решающий удар всего за 60 часов.

Россия имеет до семи армий на краю Европы, которым будут противостоять гораздо менее значительные силы НАТО, отмечается в статье.

Если Североатлантический альянс не направит больше войск для обеспечения всеобъемлющего плана защиты Европы, то Россия будет представлять серьезную угрозу для НАТО.

Аналитики «Атлантического совета» заявили в своем докладе, что модернизация сил альянса является критическим требованием, если НАТО хочет иметь гарантии поражения России в конфликте.

В настоящее время преимущество в гипотетической короткой войне остается за Россией, полагают зарубежные эксперты. Чтобы вторгнуться в Европу и захватить столицы прибалтийских государств, российским войскам понадобится всего 2,5 суток, считают аналитики «Атлантического совета». НАТО же имеет больший потенциал для ведения затяжных боевых действий.

В то же время эксперты сошлись во мнении, что предсказать итоги и последствия вооруженного конфликта России и НАТО невозможно, однако в любом случае война будет ошибочным шагом в деле сдерживания Москвы.