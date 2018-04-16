Стал известен новый президент «АвтоВАЗа»

С 1 июня новым президентом «АвтоВАЗа» станет генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис. Об этом сообщил основной акционер российского производителя Alliance Rostec Auto BV (61,1% принадлежит Renault, 38,9% - Ростеху).

Действующий глава «АвтоВАЗа» Николя Мор будет исполнять обязанности старшего вице-президента Renault и руководителя по Евразии, а также останется в должности заместителя председателя совета директоров российской компании.

«В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании», - цитирует ТАСС сообщение автопроизводителя.

На данный момент Каракатзанис является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и гендиректора Automobile Dacia SA.