Последствия авиаудара по НИИ в Сирии: кадры с воздуха

Спецкор газеты «Комсомольская правда» Александр Коц снял на видео последствия авиаудара по НИИ Барзе в Сирии.

Данный объект не прикрывался сирийскими системами ПВО, и поэтому крылатые ракеты не были сбиты. По сообщениям очевидцев, в центр попало сразу несколько ракет. Масса боевой части каждой из них составляла более 300 килограммов.

На кадрах видно, что здание уничтожено полностью, однако местные жители спокойно находятся рядом с руинами, хотя в случае, если бы в нем были химикаты для изготовления химоружия, местность была бы заражена на сотни метров вокруг.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Удар крылатыми ракетами по Сирии произошел за несколько часов до того, как там должна была начать свою работу комиссия по запрещению химического оружия.