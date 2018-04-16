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Дуров отреагировал на начало блокировки Telegram в России

Вадим Иванов
16:02 16.04.2018
Основатель мессенджера считает, что решение блокировать ресурс приведет к тому, что «качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится».
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на начало блокировки мессенджера в России. По его мнению, это будет иметь исключительно негативные последствия.

Так, полагает Дуров, поскольку Telegram без VPN может быть иногда недоступен для пользователя, «качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится».

Дуров также уверен, что экстремисты и при блокированном Telegram продолжат использовать шифрованные каналы связи, а личные данные россиян перетекут из «нейтральной площадки» в «контролируемые из США WhatsApp/Facebook».

«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», - заключил он.

Провайдеры по решению Роскомнадзора и суда начали блокировку Telegram в понедельник, 16 апреля. Она связана с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.  

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