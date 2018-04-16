Москву на всю неделю накроют проливные дожди

На смену теплой погоде в Москву придут проливные дожди. Самые обильные осадки ожидаются во вторник и среду.

Дожди в Московском регионе могут начаться уже в понедельник вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову. Так, 16 апреля температура воздуха составит +17 градусов, в Московской области термометры покажут +20 градусов. Семнадцатого апреля может выпасть до 22 миллиметров осадков, а на следующий день прольются сильные дожди, пишет Гидрометцентр России.

Начало рабочей недели будет теплым. По данным синоптиков, ночью минимальная температура составит +5… +7 градусов, днем воздух прогреется до +15… +18 градусов. В четверг термометры покажут +5… +6 градусов, днем +13… +15. В последующие дни температура воздуха будут постепенно понижаться. Так, 20 апреля столбики термометра покажут +1… +6 градусов ночью, днем +1-… +15 градусов. В выходные ночная температура воздуха повысится на 1 градус, а днем составит от +14 до +19 градусов. Кроме того, в субботу и воскресенье возможны осадки.