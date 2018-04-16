В Балтийском море обнаружен огромный клад из серебра X века

В Балтийском море обнаружен крупный клад, содержимое которого датируется второй половиной X века. О находке археологов, сделанной в минувшие выходные на немецком острове Рюген, сообщает ZDF.

В общей сложности было найдено более 600 предметов из серебра, включая различные ювелирные украшения - бусы, броши и чокеры, а также монеты чеканки легендарного короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого.

На след клада археологов случайно вывел местный подросток, который нашел один из предметов сокровищницы, но подумал, что это бесполезный кусок алюминия.