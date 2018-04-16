В сирийской Думе начались бои между правительственными отрядами и боевиками

В городе Дума в сирийской Восточной Гуте идут бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками. Столкновения начались в квартале Эр-Рахмани, пишет ТАСС.

По данным агентства, есть несколько погибших и раненых. До освобождения Думы правительственными силами в одном из зданий Эр-Рахмани был расположен крупный арсенал террористов.

Как сообщает Минобороны России, 13 апреля была завершена операция по выводу боевиков из Думы. Всего из города было вывезено более 21 тысячи террористов и членов их семей.

В понедельник в Думе должны были начать работу эксперты миссии ОЗХО. Они прибыли в Сирию, чтобы провести расследование инцидента с предполагаемым применением химического оружия 7 апреля.