В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с обходом блокировки Telegram

Меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством, рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров агентству «Интерфакс».

«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо продолжим действовать точно так же», - заявил он, отвечая на вопрос, будут ли забронированы VPN-сервисы.

Согласно закону, принятому в ноябре 2017 года, все VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, началась блокировка мессенджера Telegram. Это связано с отказом его владельцев предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений.