Лидер группы Pink Floyd осудил бомбардировки Сирии во время концерта

Роджер Уоттерс, один из основателей и лидер группы Pink Floyd, высказал свое мнение о сирийских бомбардировках прямо во время концерта в Испании, в Барселоне.

По его мнению, как бы это ни было сложно, необходимо научиться отличать пропаганду от правдивой информации.

Уоттерс назвал атаку на Сирию, проведенную США вместе с Великобританией и Францией, колоссальной ошибкой.

«Если мы будем верить пропаганде, мы будем только подталкивать наше правительство к военным действиям», - заявил музыкант.

По его словам, за пропагандой якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаки стоит организация «Белые каски».

«Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы», - подчеркнул Уоттерс.

Сразу после его речи в зале раздались оглушительные аплодисменты и поощрительные возгласы зрителей.