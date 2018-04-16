Китай назвал удар США и их союзников по Сирии безответственным

Китай назвал удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции нарушением международного права и безответственным поступком.

Об этом глава МИД Китая Хуа Чуньин заявила на брифинге.

Она отметила, что в истории уже случались конфликты с применением военных сил под предлогом вероятного использования химического оружия. И, чтобы не повторять ошибок, необходимо извлечь урок из прошлого.

«Военный удар США, Великобритании и Франции по Сирии нарушил базовый принцип международного права на запрет применения силы, изложенный в уставе», - цитируeт главу МИД агенство ТАСС.

Она подчеркнула, что власти США, Франции и Великобритани поступили взбалмошно, нанося удар по стране, не будучи уверенными, что химическое оружие по-настоящему применялось сирийскими властями.