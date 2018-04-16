Microsoft заблокировала популярный сервис uTorrent

Антивирус Windows Defender начал блокировать работу торрент-клиента uTorrent, помечая программу как вирус. Об этом сообщает портал ExtremeTech.

На официальном сайте Microsoft в феврале 2017 года появилась отдельная страница, которая посвящена uTorrent. Отмечается, что программа имеет «плохую репутацию», но Windows Defender до этого не блокировал работу приложения.

Сейчас же по умолчанию антивирус помещает uTorrent в карантин и прекращает его работу. Аналогичным образом работают антивирусы от ESET, TrendMicro, Sophos и другие, которые программу определяют как вредоносную. Отмечается, что пользователи могут все равно вручную добавить торрент-клиент в список исключений.

Представитель компании BitTorrent, Inc. (разработала uTorrent), заявил, что такое изменение в работе Defender вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows. В компании добавили, что отмеченной в качестве вируса была только одна из версий uTorrent, которую установили лишь 5% пользователей. В результате разработчики удалили с сайта эту версию.