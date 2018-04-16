Новый терминал аэропорта Симферополя принял первый самолет

Сегодня, 16 апреля, свой первый рейс принял новый терминал аэропорта Симферополь. Самолет прилетел из Москвы, пассажиров рейса встречали не только родственники, но и десятки журналистов и руководство региона.

Аэровокзальный комплекс находится в 14 километрах от города. Здание построено в виде морской волны - в проекте нет ни одной прямой линии, лишь плавные изогнутые контуры. Новому терминалу предстоит принимать по десять миллионов человек в год.

Финальные разрешения на ввод в эксплуатацию от Росавиалиний были получены в минувшее воскресенье. На строительство терминала было выделено свыше 32 миллиардов рублей.