МИД РФ заявил о скорейшем принятии ответных санкций в отношении США

Россия не будет оттягивать момент принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.

«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать, - ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», - заявил он.

Пока не известно, какие именно меры будут применены. Однако, как отмечает Рябков, приступить к их реализации необходимо как можно быстрее.

Госдума рассмотрит законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» уже в понедельник, 16 апреля.