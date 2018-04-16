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Провайдеры начали блокировать доступ к Telegram

Вадим Иванов
12:08 16.04.2018
По закону блокировка мессенджера должна быть осуществлена в течение суток.
Фото: Telegram.org/ GlobalLookPress

Роскомнадзор направил операторам связи информацию о необходимости ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В соответствии с российским законодательством блокировка мессенджера должна быть осуществлена в течение 24 часов.

«В понедельник, 16 апреля, (информация) направлена операторам связи с целью ограничения доступа», - сказано в пресс-релизе Роскомнадзора.

Блокировка мессенджера связана с отказом его владельцев предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. В Telegram утверждают, что сделать это технически невозможно.

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