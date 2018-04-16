Провайдеры начали блокировать доступ к Telegram
По закону блокировка мессенджера должна быть осуществлена в течение суток.
Фото: Telegram.org/ GlobalLookPress
Роскомнадзор направил операторам связи информацию о необходимости ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В соответствии с российским законодательством блокировка мессенджера должна быть осуществлена в течение 24 часов.
«В понедельник, 16 апреля, (информация) направлена операторам связи с целью ограничения доступа», - сказано в пресс-релизе Роскомнадзора.
Блокировка мессенджера связана с отказом его владельцев предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. В Telegram утверждают, что сделать это технически невозможно.