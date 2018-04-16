Эксперты составили рейтинг стран с идеальными пляжами

Фонд экологического образования составил рейтинг самых чистых пляжей. Возглавили список Испания и Греция, сообщает портал «Евро-Пульс».

В Испании 579 пляжей получили голубой флаг, им отмечают самые чистые пляжи, в Греции специалисты насчитали 466 чистых пляжей.

На третьем месте списка оказалась Турция, на четвертом - Франция. Италия расположилась на пятой строчке рейтинга.

Эксперты при распределении голубых флагов учитывали удобство, доступность пляжа и качество воды.

Данные рейтинга 2018 года не сильно отличаются от прошлого года, однако Турции удалось выбиться вперед, обогнав Францию, которая в 2017 году находилась на третьем месте.