Эксперты составили рейтинг стран с идеальными пляжами
Данные рейтинга 2018 года не сильно отличаются от прошлого года, однако Турции удалось выбиться вперед, обогнав Францию.
Фото: Marco Simoni / imagebroker.com / Globallookpress
Фонд экологического образования составил рейтинг самых чистых пляжей. Возглавили список Испания и Греция, сообщает портал «Евро-Пульс».
В Испании 579 пляжей получили голубой флаг, им отмечают самые чистые пляжи, в Греции специалисты насчитали 466 чистых пляжей.
На третьем месте списка оказалась Турция, на четвертом - Франция. Италия расположилась на пятой строчке рейтинга.
Эксперты при распределении голубых флагов учитывали удобство, доступность пляжа и качество воды.
Данные рейтинга 2018 года не сильно отличаются от прошлого года, однако Турции удалось выбиться вперед, обогнав Францию, которая в 2017 году находилась на третьем месте.