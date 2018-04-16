Евросоюз может продлить антироссийские санкции на год
Также страны ЕС рассматривают возможность введения новых санкций по отношению к России.
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Евросоюз может продлить антироссийские санкции на год, в то время как ранее санкции вводились сроком на полгода.
Об этом стало известно от главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса на заседании Совета ЕС в Люксембурге.
При этом он отметил, что принятые меры никак не будут связаны с Сирией.
«Поскольку у нас нет прогресса по "Минску", дополнительные санкции или продление на 12, а не на шесть месяцев может произойти», - цитирует министра РИА Новости.
По его словам, подобное решение могло бы повлиять на внешнюю политику, проводимую Москвой.
Ранее Евросоюз уже вводил ряд экономических и индивидуальных санкций по отношению к России, а также ограничительные меры по Крыму.