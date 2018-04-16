Евросоюз может продлить антироссийские санкции на год, в то время как ранее санкции вводились сроком на полгода.

Об этом стало известно от главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса на заседании Совета ЕС в Люксембурге.

При этом он отметил, что принятые меры никак не будут связаны с Сирией.

«Поскольку у нас нет прогресса по "Минску", дополнительные санкции или продление на 12, а не на шесть месяцев может произойти», - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, подобное решение могло бы повлиять на внешнюю политику, проводимую Москвой.

Ранее Евросоюз уже вводил ряд экономических и индивидуальных санкций по отношению к России, а также ограничительные меры по Крыму.