Ученые выявили неожиданную опасность смартфонов для человека

Ученые из Университета Сан-Франциско выяснили, что зависимость от электронных устройств, которая с каждым годом становится все более распространенным явлением, делает людей несчастными. Результаты исследования были опубликованы в издании Sciencedaily.

Специалисты пришли к выводу, что у людей, зависимых от смартфонов, в мозге постепенно образуются неврологические связи, которые вызывают привыкание. Например, так происходит с людьми, употребляющими много обезболивающих препаратов.

Также ученые обнаружили, что зависимость от гаджетов плохо сказывается на социальных связях. После опроса 135 студентов выяснилось, что те, кто часто использует смартфон, чаще других чувствуют одиночество. Специалисты полагают, что людям, которые проводят много времени в социальных сетях, не хватает невербального общения: мимики, жестов и интонаций собеседника.

Авторы исследования советуют реже пользоваться электронными устройствами. К примеру, специалисты посоветовали читателям предложить друзьям «игру»: при встрече в кафе положить смартфоны в центр стола. Тот, кто первый воспользуется телефоном, должен оплатить всем остальным напитки.