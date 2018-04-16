Болельщик бросил живого петуха в тренера «Луча-Энергии» на матче ФНЛ
Футбольные фанаты уже не раз высказывали недовольство работой тренера Александра Григоряна и давно закрепили за ним прозвище «петух».
Фото: Botzek, M.Arco Images / GmbH / Globallookpress
Видео: fieryforce2008 / Instagram
Во время матча 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) неизвестный болельщик бросил живого петуха в главного тренера владивостокской команды «Луч-Энергия» Александра Григоряна.
Инцидент произошел после первого тайма.
Несмотря на то что дальневосточная команда лидировала со счетом 1:0, один из болельщиков «Луча» пробрался к тренерской скамье и бросил в Григоряна живого петуха.
Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции.
Матч закончился победой команды «Факел» со счетом 3:1.
Стоит отметить, что болельщики «Луча» уже давно конфликтуют с Григоряном.
Ранее тренер жаловался, что находится в крайне натянутых отношениях с футбольными фанатами и не раз получал от них угрозы.