Болельщик бросил живого петуха в тренера «Луча-Энергии» на матче ФНЛ

Во время матча 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) неизвестный болельщик бросил живого петуха в главного тренера владивостокской команды «Луч-Энергия» Александра Григоряна.

Инцидент произошел после первого тайма.

Несмотря на то что дальневосточная команда лидировала со счетом 1:0, один из болельщиков «Луча» пробрался к тренерской скамье и бросил в Григоряна живого петуха.

Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции.

Матч закончился победой команды «Факел» со счетом 3:1.

Стоит отметить, что болельщики «Луча» уже давно конфликтуют с Григоряном.

Ранее тренер жаловался, что находится в крайне натянутых отношениях с футбольными фанатами и не раз получал от них угрозы.