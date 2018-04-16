«Смертельное оружие»: в Китае рассказали о баллистической ракете нового поколения

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, которая способна нанести ответный ядерный удар. Об этом сообщают официальные средства массовой информации Китая.

«Развернутая система ракетного вооружения - самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами», - сообщает агентство Xinhua.

В сообщении также говорится, что церемония принятия на вооружение прошла на днях в одной из частей ракетных войск. Отмечается, что ракета может нанести ответный ядерный удар, а также ударить по целям на суше, в том числе по средним и крупным кораблям в море.

По информации агентства, ракета является «смертельным оружием» армии Китая. Официальное принятие ее на вооружение означает повышение стратегической обороноспособности ракетных войск Китая, отмечает Xinhua.