На Крымском мосту будет запущена автоматизированная система управления движением

На Крымском мосту стартовали пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением. Об этом сообщается в пресс-релизе инфоцентра «Крымский мост», попавшего в распоряжение сайта телеканала «Звезда».

Как заявил представитель компании-разработчика автоматизированной системы управления дорожным движением Евгений Саватеев, благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, мониторинг транспортных потоков, контроль за соблюдением ПДД, весогабаритный контроль, а также информирование автомобилистов и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки.

По словам Саватеева, водителей будут оповещать об условиях движения с помощью знаков переменной информации и табло.

Система будет контролировать движение не только на мосту, но и на автомобильных подходах к нему со стороны Керчи и Тамани.

Ранее сообщалось, что глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что движение грузовиков по Крымскому мосту собираются открыть осенью.