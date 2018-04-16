Слон набросился на туристов во время сафари: видео

В Национальном парке Крюгера, расположенном на юге Африки, слон набросился на толпу туристов. Разъяренное животное вовремя успел остановить гид группы, сообщает издание Daily Star.

Происшествие запечатлел на камеру один из участников сафари Бри Ларсен, который находился там вместе со своей женой.

На видеозаписи видно, как слон бежит прямо на толпу туристов, пока его простым движением руки не остановил гид, по имени Дин. После короткой фразы, сказанной гидом, животное сразу же попятилось назад.

Ларсен рассказал, что слон предпринимал попытки наброситься на группу туристов как минимум трижды, но каждый раз, вступая в разговор с животным, гиду удавалось остановить его.