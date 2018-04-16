Площадь пожара на рынке в Нальчике возросла до 3 тыс. кв. м

В Нальчике на центральном рынке разгорелся крупный пожар, его площадь возросла до 3 200 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила почти 2000 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

По состоянию на 09:08 пожар был локализован. Ведется проливка конструкции по двум боевым участкам. В результате возгорания никто не пострадал.