С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram

В России с сегодняшнего дня может перестать работать интернет-сервис Telegram. После того как операторы получат директиву Роскомнадзора, у них будут сутки, чтобы ограничить доступ к мессенджеру.

Напомним, Таганский суд столицы 13 апреля вынес решение о блокировке, это было сделано по требованию Роскомнадзора.

В Telegram отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Создатели мобильного приложения заявили, что технически это сделать невозможно, потому что ключи хранятся на устройствах пользователей, которых в Российской Федерации насчитывается свыше десяти миллионов.