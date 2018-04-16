Врио главы Кемеровской области уволил четырех заместителей

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от должности четырех заместителей губернатора. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что уволены замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, заместитель по вопросам здравоохранения Валерий Цой, курировавшая агропромышленный комплекс Елена Жидкова, а также исполняющий обязанности заместителя по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

Цивилев пояснил, что это было сделано в соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что «Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом». Он также отметил, что сегодня в администрации Кемеровской области приступили к реорганизации системы управления. По распоряжению врио губернатора все остальные заместители становятся исполняющими обязанности до формирования нового состава коллегии областной администрации.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, подал в отставку. Врио главы области был назначен Сергей Цивилев.