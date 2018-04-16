Потерянную столицу Атлантиды нашли на картах Google Earth

Потерянную столицу Атлантиды якобы обнаружили на картах Google Earth. По крайней мере, с таким утверждением выступила группа конспирологов, давно искавшая доказательства существования мифического города.

По версии энтузиастов, потерянный город находится в районе Антарктиды. Грэхем Клен, автор канала Conspiracy Depot на YouTube, в интервью для Daily Star пообещал, что его и его коллег открытие изменит представление человечества о прошлом.

«Он (объект на картах) выглядит очень древним. Вполне возможно, что Антарктида была "домом" для мифической Атлантиды. Открытие удалось сделать благодаря таянию льдов и снегов. Кто знает, какие еще открытия будут сделаны в будущем», - сказал Клен.

Тема поиска Атлантиды является одной из ключевых в околонаучной среде. Согласно легенде, о которой в своих трудах упоминали еще Платон с Геродотом, остров полностью ушел под воду вместе со всеми жителями во время мощного землетрясения, случившегося приблизительно за девять-десять тысяч лет до нашей эры.