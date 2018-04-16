Трамп обвинил своих помощников в дезинформации о числе высылаемых российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп был возмущен высылкой 60 российских дипломатов, сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что Трамп хотел высылать дипломатов с территории США, однако их количество должно было быть гораздо меньше. В планах американского президента было отослать в Россию столько же дипломатов, сколько это сделают и другие европейские страны.

Напомним, 26 марта Трамп объявил, что 60 российских дипломатов будут оправлены домой в связи с «делом Скрипаля». На следующий день поступило официальное заявление от Франции и Германии о том, что они высылают лишь четверых дипломатов РФ. Это заявление повергло президента США в шок.

Источники газеты отметили, особенно Трампа разгневал тот факт, что в СМИ его позицию по отношению к России представили как наиболее жесткую.

«Мы не берем на себя ведущую роль. Мы соответствуем», - цитирует газета Трампа.

Напомним, Великобритания обвинила Россию в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Выслав 23 российских дипломата, Лондон призвал остальные страны последовать его примеру.