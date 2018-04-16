Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях

Освещая российские военные учения на Балтике, средства массовой информации Швеции прибегли к дезинформации и вызвали среди жителей страны панику. Об этом сообщает Blekinge Läns Tidning.

Например, на страницах шведской прессы можно было увидеть материалы с заголовками «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике». Кульминацией такой информационной политики стал опрос мнения одного из телеканалов о том, как во время маневров живется местным жителям.

Также СМИ распространяли ложные сведения о том, что Российская Федерация проводила военные учения в 15 километрах от шведского побережья. Но это означало бы, что стрельбы велись на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов.

Как отмечает издание, сами по себе маневры были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

С 4 по 6 апреля в южной части Балтийского моря Россия проводила учебные стрельбы. В связи с этим шведские власти предупредили гражданское морское движение о возможной опасности в определенных зонах Балтики для судоходства.