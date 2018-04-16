В Нальчике произошел крупный пожар на центральном рынке

В Нальчике в одном из торговых павильонов на центральном рынке разгорелся сильный пожар. Об этом сообщается на сайте МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

«По уточненной информации установлено, что площадь пожара составила около 2000 кв.м. Тушение пожара осуществляется по 2 участкам», - говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В настоящий момент его локализацией занимаются специалисты.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В тушении огня задействованы 70 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.