Все вышло из-под контроля: на Украине появилась новая зона риска

Запрети народу говорить на родном языке, и можно ждать революции. Или бунта, или иного жесткого протеста, который способен перерасти в вооруженный конфликт. Так, например, было в Приднестровье, где молдавские власти запретили 200-тысячному русскоговорящему городу Тирасполю, а также селам восточного региона Молдавии говорить по-русски. А чтобы подавить языковой протест населения, Кишинев послал в Приднестровье армию. «Для наведения конституционного порядка», как объяснил тогда молдавский президент Мирча Снегур. В результате Приднестровье вышло из-под контроля Кишинева и до сих пор живет самостоятельно. За тем, чтобы стороны опять не схлестнулись, и сегодня следят российские миротворцы, остановившие войну на Днестре в 1992 году.

В Киеве учатся только на своих ошибках

Нынешнюю украинскую власть урок соседей ничему не научил, хотя мог бы: в Приднестровье треть населения - этнические украинцы. Но, отмечает еженедельник «Звезда», Верховная рада повторила ошибку молдавских властей, приняв закон об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств. Причем, всех, хотя языковой передел был рассчитан, в основном, на русских и русскоговорящих. Как показало время, русские смолчали, а венгры - взбунтовались.

Скорее всего, такое различие реакций на лингвистическую экзекуцию можно объяснить тем, что протесты Москвы в Киеве не воспринимались, однако не заметить реакцию Будапешта было невозможно. Тем более, что Венгрия, как член Евросоюза, вполне могла (и это происходит) помешать европейским планам Украины. Сегодня в Киеве обеспокоены тем, что руководителей страны могут не пригласить на саммиты ЕС и НАТО летом. Будапешт пообещал Киеву препятствовать ему во всем, что касается европейских и евроатлантических планов.

Но вернемся к закону, который фактически расколол Украину. В соответствии с ним в сентябре 2017 года преподавание в школах на языках национальных меньшинств прекращено. С 2018-го учеников, начиная с пятого класса и старше, обучают на украинском. Венграм, правда, обещают оставить отдельные предметы, так как венгерский язык включен в список языков ЕС.

При этом на Украине разрешено создавать отдельные классы с изучением предметов на родном языке для караимов, крымских татар и крымчаков. Это послужило поводом для обвинений украинских властей в дискриминации венгров по языковому и национальному признакам. Между Будапештом и Киевом разгорелся скандал, который продолжает обостряться с каждым днем.

Против прихода «карателей»

Поводом для очередного столкновения на дипломатическом уровне послужило решение украинских властей перебросить в закарпатский город Берегово отдельный батальон 128-й горно-пехотной бригады.

Местному населению не объяснили, зачем это делается, но все и так понимали: Киев предпринимает меры для усмирения местных венгров, недовольных языковой политикой Киева. Надо отметить, что в Закарпатье до недавнего времени было около ста школ с обучением на венгерском языке. А Берегово - город в Закарпатье, где живет больше всего венгров (12800 человек).

Кроме того, стало известно, что в горно-пехотной бригаде, которую собирались расквартировать в Берегово, служат солдаты и офицеры, воевавшие на Донбассе. Во время боев за Дебальцево половина личного состава этой воинской части оказалась в плену.

Местное население говорит о бригаде не иначе как о карательном подразделении. Будапешт заявил, что усматривает в намерении Киева перебросить в Берегово военную группировку «прямую угрозу для проживающих в регионе соотечественников».

Крайне резко выступил против планов минобороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает его», - категорично заявил он.

Сийярто жестко предупредил: «Что касается Украины, то у Венгрии нет других инструментов, чем блокирование ее международных, европейских и евроатлантических стремлений. Соответственно, Венгрия также не поддержит проведение заседания министров обороны стран-членов ЕС-Украина, запланированного на апрель, или саммита Украина-НАТО, который планируется провести этим летом».

Он подчеркнул, что Венгрия и далее будет блокировать любые попытки Украины по сближению с НАТО - насколько это будет возможно. Да и вообще - его страна «вернется на позиции поддержки Украины только после получения от Киева гарантий того, что скандальный закон об образовании не вступит в силу до 2023 года, а прежде этого - будет серьезно откорректирован (естественно - так, как хочется Венгрии)».

Вплоть до автономии

Ситуация в этом западно-украинском регионе еще больше накалилась после недавнего поджога в Закарпатье зданий венгерских общин. В Будапеште заговорили о необходимости создания на Украине венгерской автономии. Жолта Шемьен, председатель Христианско-демократической народной партии, входящей в один блок с партией «ФИДЕС» Виктора Орбана, и, соответственно, состоящей в правящей коалиции, еще в 2014 году поднимал этот вопрос. А сегодня он вообще говорит о самоопределении украинских венгров. Чем вызывает серьезное недовольство официального Киева.

Но помимо языка у закарпатских венгров есть еще одна проблема - гражданство. 150 тысяч венгров Закарпатья получили венгерские паспорта, но хотели бы сохранить и украинские. Однако на Украине двойное гражданство запрещено.

Посол Венгрии в Киеве Эрно Кешкень считает выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье, нормой. Он напомнил: «Получение двойного гражданства в подавляющем большинстве стран Евросоюза является приемлемой практикой. Если Украина приближается к Евросоюзу, возможно, она подумает об этом в будущем». Более того, Эрно Кешкень считает, что «ничего плохого нет и в автономии Закарпатья, и Венгрия будет добиваться такого статуса для региона».

Румынский сценарий Киев не устраивает

Между тем, в соседней Румынии также есть регион, где компактно проживают венгры - Трансильвания. Но там у них есть национальные школы, где дети обучаются на родном языке. В Румынии действуют три венгерские партии, одна из которых - Демократический союз венгров Румынии - (RMDSZ) представлена в двух палатах Парламента страны. Там тоже мечтают об автономии - в пределах исторических земель так называемого Секейского края (восточная часть Трансильвании) и предоставлении особого самоуправляющегося и административного статуса другому историческому региону - Парциуму (западная часть Румынии в приграничье с Венгрией). Но Румыния - унитарное государство и автономия не предусмотрена ее конституцией.

В Румынии также немало противников попыток венгров получить некоторую самостоятельность. «Если флаг секеев (венгерского субэтноса) будет вывешен на государственных учреждениях, то все ответственные за это будут висеть рядом с ним. Об автономии секеев не может быть и речи», - грозно отреагировал на призывы венгров глава правительства Румынии Михай Тудосе. И через некоторое время он перестал быть премьером. Это сняло напряжение между Будапештом и Бухарестом.

Тем более, что венгерское нацменьшинство в Румынии де-факто уже имеет автономию. У венгров есть право на двойное гражданство, они обучаются на родном языке на всех образовательных уровнях, венгерский язык в регионах компактного проживания имеет статус официального.

У украинских венгров нет ничего кроме домов с национальным укладом и флагами Венгрии. А также помощи исторической родины, которая в Закарпатье строит дороги, финансирует некоторые проекты, выплачивает пенсии части своих единокровцев.

Но и у Украины в этой части страны очевидны потери. Если не считать снижения доверия закарпатских венгров к центру, Украина не контролирует 180 км своей границы с Венгрией - этот участок охраняет частная компания, которая не пускает на «объект» украинских пограничников. Дело в том, что землю в пограничной зоне передали самозваному дозору на границе местные советы. И что теперь с ними делать?

Тревожный знак

Киев пока не решил. Тем более, что украинским руководителям очень хочется участвовать в саммитах НАТО и ЕС, а на это нужна добрая воля Будапешта. Но Венгрия потребует равноценного обмена. Украина же не собирается менять закон, да и отношение к нацменьшинствам в целом, и к венграм, в частности.

Разве что президент Петр Порошенко пожалуется на Виктора Орбана лидерам Евросоюза. Но это не отменит правил, действующих внутри ЕС, одним из которых является обязательное наличие консенсуса при принятии любых решений. В том, что касается Украины, его не будет, настаивает Будапешт. В Киеве не сомневаются, что при Викторе Орбане позиция Венгрии не изменится. А он только укрепился во власти, получив на прошедших выборах конституционное большинство в новом парламенте.

Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований не исключает угрозы обострения ситуации в Закарпатье: «Венгрия годами массово раздает паспорта граждан Венгрии, с 2012 года разрешила местным жителям участвовать в выборах в своей стране. Все это можно расценивать как системную подготовку почвы для так называемого «самоопределения венгров Закарпатья». То, что именно под таким лозунгом сегодня происходят какие-то акции, очень тревожный знак. Потому что они на самом деле представляют угрозу национальной безопасности Украины».

Наказание за «неблагодарность»

На фоне нынешнего конфликта в Будапеште любят вспоминать о поддержке Украины в 2014-2017 годах.

Венгрия одобрила Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и ратифицировала документ в ноябре 2014 года, активно выступала за предоставление Украине безвизового режима. В 2014-2017 годах Венгрия предоставила лечение десяткам бойцов «антитеррористической операции» на Донбассе, приняла на отдых сотни детей из восточной Украины, обеспечила реверс газа на Украину. Сейчас венгерское руководство намекает на «неблагодарность» Украины.

Киев, несмотря на сложности в отношениях, все же надеялся на смягчение позиции Орбана после победы на выборах. Увы...

Все ожидания властей Украины перечеркнул Петер Сиярто. «Венгрия и ЕС ждут от Украины реализации рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и принятия запрета на серьезное уменьшение существующих прав. Поэтому надо начать переговоры с венгерским национальным обществом и прекратить имплементацию закона Украины об образовании», - еще раз повторил для Киева условия прекращения блокады Украины в ЕС и НАТО со стороны Будапешта министр иностранных дел Венгрии.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.