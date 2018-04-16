Ученые установили безопасную норму алкоголя для человека

Группа ученых, которые проанализировали информацию о состоянии здоровья почти 600 тысяч взрослых людей из 19 стран, сообщили, что максимальная безвредная еженедельная доза алкоголя составляет 100 грамм этилового спирта. О результатах научной работы говорится в статье, опубликованной в издании The Lancet.

За основу врачи взяли исследования, в которых была установлена связь между употреблением алкоголя и смертностью.

На начало исследований ни у одного из участников не было заболеваний сердечно-сосудистой системы. Позже за добровольцами, которые употребляли до 100 грамм, от 100 до 200 грамм, от 200 до 350 грамм этилового спирта каждую неделю, установили наблюдение. В результате была найдена прямая связь развития заболеваний с уровнем употребления алкоголя. Речь идет о развитии болезней сосудов и сердца.

Исследователи заявили, что у людей, которые употребляли до 100 граммов спирта в неделю, риск получить инфаркт был на 48% меньше, чем у остальных.

Отметим, что сейчас в США взрослому мужчине можно потреблять до 196 граммов спирта в неделю, данная доза установлена врачами. Исходя из сведений нового исследования, дозу нужно снизить в два раза.

Такой объем эквивалентен пяти кружкам пива, крепость которого составляет 4% или 875 мл вина крепостью 13%.