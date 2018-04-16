Начинает работу новый терминал аэропорта Симферополя
Начиная с утра, он станет принимать своих первых пассажиров.
Фото: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» / Вконтакте
Новый терминал аэропорта «Симферополь» начнет свою работу уже с понедельника, 16 апреля.
Первый рейс в новый терминал приземлится уже в 8.20 утра по московскому времени.
Финальные разрешения на ввод в эксплуатацию от Росавиалиний были получены в воскресенье.
На строительство терминала было выделено более 32 миллиардов рублей. Здание построено в виде морской волны, на реализицию проекта ушло 2 года.
От города Симферополь терминал удален на расстояние 14 км.
В будущем, по предварительным подсчетам, пассажиропоток составит до 10 миллионов человек в год.