Начинает работу новый терминал аэропорта Симферополя

Новый терминал аэропорта «Симферополь» начнет свою работу уже с понедельника, 16 апреля.

Первый рейс в новый терминал приземлится уже в 8.20 утра по московскому времени.

Финальные разрешения на ввод в эксплуатацию от Росавиалиний были получены в воскресенье.

На строительство терминала было выделено более 32 миллиардов рублей. Здание построено в виде морской волны, на реализицию проекта ушло 2 года.

От города Симферополь терминал удален на расстояние 14 км.

В будущем, по предварительным подсчетам, пассажиропоток составит до 10 миллионов человек в год.