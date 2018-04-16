Громкие премьеры: названы самые ожидаемые автоновинки в России

В ближайшее время на российский авторынок выйдет больше десятка новинок, среди которых есть российские и зарубежные автомобили.

Автоновинки будут представлены уже летом 2018 года. Это рестайлинговая версия седана Lada Granta FL, и «приподнятая» четырехдверка Lada Vesta Cross. Данные машины будут показаны на Московском мотор-шоу.

Пополнят российские автосалоны несколько кроссоверов, среди них Ford EcoSport, Mitsubishi Eclipse Cross и Hyundai Santa Fe. Отмечается, что это очень перспективный сегмент, поэтому многие производители стараются наполнить максимально его своими моделями. Об этом сообщает издание «За рулем».

Кроме того, к российским дилерам приедут два новых бизнес-седана в лице корейской модели Genesis G70 и Toyota Camry. Первая модель в автосалонах появится уже весной этого года и стоимость начнется от 1,95 млн. рублей. Седан станет конкурентом Audi A4, BMW 3-Series. Обновленная Toyota Camry поступит на рынок ближе к лету 2018 года. Базовая версия будет предложена от 1,39 млн. рублей.

Также на российском рынке ожидается выход новых Kia Ceed и Kia Cerato.