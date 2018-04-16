Ученые назвали шесть вещей, которые повышают артериальное давление

Ученые Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний выявили, какие факторы особенно сильно влияют на повышение артериального давления. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Knowridge Science Report.

Для снижения уровня артериального давления, врачи советуют исключить из своего рациона соль или хотя бы сократить ее потребление до 1500 мг натрия в день.

Также специалисты не советуют использовать противоотечные препараты, так как они способствуют повышению кровяного давления, что впоследствии может привести к заболеваниям сердца.

Врачи напоминают о необходимости читать этикетки на всех препаратах безрецептурного лечения перед покупкой, так как на них часто имеются предупреждения для тех, у кого высокое кровяное давление.

Помимо этого, поднятию давления способствует употребление алкоголя. Разумной нормой ученые американской ассоциации назвали не более двух стаканов с алкогольными напитками для мужчин и одного стакана для женщин.

Более того, не стоит злоупотреблять саунами, так как контраст между холодной водой и высокой температурой в сауне крайне неполезен для здоровья.

Людям в высоким артериальным давлением также необходимо особенно тщательно следить за своим весом и больше заниматься спортом.

Помимо всего этого, ученые советуют устраивать себе небольшие прогулки после окончания рабочего дня, особенно, если ваша работа «сидячая».

Всего несколько минут легкой активности помогут снизить кровяное давление у пациентов с диабетом второго типа.