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Память освобождавших страну советских героев почтили в Польше

Вадим Иванов
08:16 16.04.2018
На юге страны после реставрации открылось кладбище, на котором были захоронены сотни советских солдат.

В городе Прошовицы на юге Польши после рестраврации открылось кладбище, где захоронены почти семь сотен советских солдат. Торжественная церемония прошла в минувшую субботу, 14 апреля. В открытии мемориала приняли участие и российские, и польские ветераны.

Кладбище местные власти не могли привести в порядок несколько десятков лет, поэтому к делу подключились общественники. Мемориал удалось восстановить силами общественной организации «Курск».

В окрестностях Прошовиц в 1944 горду шли ожесточенные бои. Освобождением города от фашистов занимался 1-й Украинской фронт.

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