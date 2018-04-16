СМИ: на противопожарную безопасность «Зимней вишни» пожалели 7 млн рублей

Собственник здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова не стала выделять нужные для ремонта системы пожарной безопасности денежные средства, несмотря на то, что о неисправности стало известно около двух лет назад. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на источник близкий к расследованию уголовного дела о пожаре в ТЦ.

Газета отмечает, что в июле 2016 года сменилась компания, которая обслуживает противопожарную систему торгового центра. Находящийся под арестом директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозизенко подписал договор с компанией-собственником ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат». До этого работы по обслуживанию и установке системы вела томская компания «Альфа».

В последствие была проведена проверка, по ее результатам выявили несколько недостатков, которые были допущены еще при установке оборудования. Также, стало известно о его несоответствии нормативной документации, СНИПам и ГОСТам.

«Коммерсант» сообщил, что Полозизенко рассказал о имеющихся неполадках собственнику, однако необходимые для ремонта 7 млн рублей так и не были выделены. Все неисправности фиксировались в специальном журнале и якобы устранялись в течение нескольких часов, 19 марта произошел последний сбой в системе.

Газета также отмечает, что оборудование устанавливали изначально с нарушением. В частности, пути подачи воды в систему пожаротушения находились в районе парковки и при холодных погодных условиях замерзали.

Напомним, 25 марта в результате крупного пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, включая 41 ребенка. По числу жертв данный пожар является одним из крупнейших в Российской Федерации за сто лет.