Биткоин потерял звание самого безопасного актива

Звание самого безопасного актива перешло от биткоина к золоту. На настоящий момент цена золота дошла до 1369,4 долларов за унцию, что является максимальным показателем с августа 2016 года.

Подобный рост обусловлен нестабильностью валютных рынков, вызванных рядом причин, в том числе и угрозами Дональда Трампа нанести удар по Сирии, пишет «КоммерсантЪ».

«Сейчас я ставлю на золото. Золото отбирает у биткоина звание ключевого защитного актива, поскольку биткоин слишком много потерял за последние два месяца», — заявил директор по стратегии на валютных рынках инвесткомпании BK Asset Management Борис Шлосберг в эфире телеканала CNBC.

Он добавил, что многие инвесторы уже не верят в биткоин и остерегаются, что этот «мыльный пузырь» может вскоре лопнуть.

Начиная с января текущего года биткоин потерял 40 процентов собственной стоимости. И, хотя на данный момент его курс вырос до восьми тысяч долларов, таким образом он всего лишь восстановил свои позиции.