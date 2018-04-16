СМИ: Трамп собирался нанести ракетный удар по российским объектам в Сирии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп был готов нанести удар в Сирии в том числе по российским и иранским объектам, но глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против такого решения. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации газеты, Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара. Первый – удар по сирийским объектам, которые имеют отношение к химоружию. Вторая опция подразумевала удар по более широкому спектру целей, включая исследовательские объекты, которые связаны с химоружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал нанесение удара также по российским ПВО в Сирии. Данный вариант был разработан для того, чтобы «подорвать военный потенциал сирийского режима», при этом не затрагивая «политических механизмов (президента Сирии – прим. ред.) Башара Асада».

По данным издания, американский президент настаивал на нанесении удара по иранским и российским объектам в Сирии «при необходимости достать военное оборудование Асада», но глава Пентагона выступил против этого. В результате Трамп утвердил «гибридный план».

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 03.42 до 05.10 по московскому времени было выпущено свыше 100 ракет, их большую часть была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, однако все пуски отслеживали. Президент РФ Владимир Путин назвал удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские эксперты, ни местное население не подтвердили факта химатаки, которая стала предлогом для ударов.