В Швеции построили дорогу, которая заряжает электромобили

Участок дороги длиной в два километра, позволяющий заряжать аккумуляторы электромобилей прямо на ходу, открылся между аэропортом Стокгольм-Арланда и близлежащим транспортным узлом. Об этом сообщает издание The Guardian.

В дорожное полотно встроены рельсы, по ним через контакт, который прикреплен к особому разъему на днище машины, проходит электрический ток. Заезжая на такое шоссе, автомобилист должен подсоединить кабель к автомобилю, а когда машина покидает электрифицированный участок дороги, он автоматически отсоединяется.

В настоящее время в Швеции насчитывается полмиллиона километров дорог, но основатель проекта Ганс Зелль заявил, что нужно модернизировать не более 5% из них.

«Если мы электрифицируем 20 тыс. километров дорог, этого будет более чем достаточно. Расстояние между трассами не превышает 45 километров, и электромобили без подзарядки проедут такой отрезок», – рассказал Зелль.

Стоимость строительства километра такой трассы составляет €1 млн. Создатели уверяют, что это в 50 раз дешевле, чем прокладка участка трамвайной линии такой же длинны. По словам разработчиков, эти дороги позволят решить две основные проблемы, которые снижают популярность электрокаров: дороговизну больших аккумуляторов и небольшой запас хода. Отмечается, что к 2013 году правительство Швеции собирается отказаться от использования углеводородного топлива.